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Сотрудники музея в Ханты-Мансийске познакомили президента с народным бытом и культурой шаманов

© РИА Новости. Александр Кряжев
26 октября. Interfax-Russia.ru - Президенту РФ Владимиру Путину в музее Ханты-Мансийска рассказали местную легенду о сотворении мира и подарили охотничий пояс.

В пятницу В.Путин в рамках своей поездки в Ханты-Мансийск посетил Музей природы и человека. Глава государства осмотрел музейную экспозицию перед началом заседания Совета по национальным отношениям.

В.Путину рассказали, что все представленные в музее артефакты знакомят посетителей с важными эпохами в истории Югры.

Президенту показали постоянную экспозицию "Связь времён", которая включает разделы, посвящённые мифам и легендам, а также выставку "Историческое время" и "Ритмы биосферы". Последний раздел знакомит посетителей с природным миром Обь-Иртышского бассейна с глубокой древности до наших дней.

Сотрудники музея рассказали В.Путину местную легенду о сотворении мира, познакомили с народным бытом и культурой шаманов.

В музее глава государства встретился с местной сказительницей, поэтессой и хранителем традиций Марией Волдиной.

Она исполнила для президента свою песню и подарила ему охотничий пояс из кожи, украшенный костяными и железными пластинами, а также амулетами местных охотников, которые охраняют их от злых духов, бед и напастей и приносят удачу.

В музее развёрнуты две временные экспозиции. Первая - интерактивный проект "От девона до дивана", посвящённый смене ландшафтов, ископаемым образцам животных и растений возрастом в сотни миллионов лет.

Во второй экспозиции "Копейка рубль бережёт. Из истории денег в России" собрано более 300 экспонатов из серебра и бронзы, попавших на территорию Ханты-Мансийского округа во времена Средневековья и раннего железного века из Ирана, Золотой Орды, Византии.

Здесь же представлены драхмы, раковины каури - одни из первых денег на Руси, а также "мягкое золото" севера Западной Сибири, считавшееся валютой Югры вплоть до начала XX века.

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