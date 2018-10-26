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Не рассчитал вес: автомост обрушился при проезде груженой фуры в Приморье
 
 
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26.10.18 16:51

Мост в Приморье мог обрушиться из-за перегруженного большегруза

© РИА Новости. Пресс-служба АО "Примавтодор"
26 октября. Interfax-Russia.ru - По предварительным данным, к обрушению моста в Приморском крае могло привести превышение нагрузки большегрузным автомобилем, сообщил журналистам врио губернатора края Олег Кожемяко.

"По предварительной версии, мост не был предназначен для такой нагрузки. Она в полтора раза превышала (норму - ИФ)", - сказал О.Кожемяко.

Он добавил, что в крае 400 мостов требуют ремонта, 149 находятся в аварийном состоянии. Будет составлена дорожная карта по их ремонту, сказал О.Кожемяко.

По данным краевого УМВД, на мосту, где ограничено движение автотранспорта массой свыше 20 тонн, при падении прицеп "Вольво", груженный картофелем, откатился назад, защемив "Мазду Демио". Для того чтобы извлечь легковой автомобиль из-под прицепа, сейчас разгружают грузовик. Проведение работ осложняют ливни.

Водитель грузовика в аварии не пострадал.

По информации пресс-службы администрации края, он задержан. Количество пострадавших в ДТП пока неизвестно.

"Сейчас даже невозможно определить марку пострадавшей легковушки и количество людей в ней. Это будет возможно только после того, как уберем большегруз. Для этого в ближайшее время подъедут тяжёлые краны, с помощью которых вытащим пострадавшие машины и мостовые пролеты", - сообщил начальник краевого главка МЧС Валерий Дзуцев, которого цитирует пресс-служба администрации края.

Как сообщалось, в пятницу на 5-м километре автодороги Осиновка - Рудная Пристань во время проезда груженой фуры обрушились два проезда моста. По предварительным данным, погиб один человек.

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