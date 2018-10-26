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Новый аэропорт в Саратове будет открыт 1 сентября 2019 года

© РИА Новости. Евгений Биятов
26 октября. Interfax-Russia.ru - Новый аэропорт в Саратове, строительство которого ведет холдинг "Аэропорты регионов", будет открыт 1 сентября следующего года, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько журналистам в Саратове в пятницу.

"В ходе совещания установлен срок в вода в эксплуатацию нового аэропорта. Это 1 сентября 2019 года", - сказал А.Нерадько после совещания о ходе строительства аэропорта.

По его словам, к 15 июля будущего года должны быть завершены все строительно-монтажные работы, получено разрешение на ввод в эксплуатацию, затем понадобится время на подготовку аэропорта к открытию.

Как сообщалось, холдинг "Аэропорты регионов" ведет строительство нового аэропорта в районе села Сабуровка Саратовского района с июня 2017 года. Первоначально его финансирование должен был обеспечить инвестор, но прошлой осенью гендиректор "Аэропортов регионов" Евгений Чудновский заявил, что из-за девальвации рубля проект сильно подорожал (тогда оценивался в 10 млрд руб.) и нуждается в переформатировании. В ином случае тариф окажется слишком высоким и "убьет саму идею проекта - сделать так, чтобы люди начали летать".

Стоимость терминальной инфраструктуры оценивается в 7,5 млрд рублей, источником финансирования выступают средства "Аэропортов регионов" (2,5 млрд рублей) и кредит ВЭБа в размере 5,4 млрд рублей.

Действующий аэропорт "Саратов-Центральный" был открыт в 1931 году, находится в черте города, принадлежит АО "Саратовские авиалинии". ВПП длиной 2,2 км позволяет обслуживать только самолеты типа Як-42 и Ан-24.

"Аэропорты регионов" входят в группу "Ренова" Виктора Вексельберга. В управлении находятся аэропорты в Екатеринбурге ("Кольцово"), Самаре ("Курумоч"), Нижнем Новгороде ("Стригино") и Ростове-на-Дону. Холдинг также является инвестором строительства новых аэропортов "Платов" (Ростов-на-Дону) и "Гагарин" (Саратов).

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