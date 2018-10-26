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26.10.18 17:03
Без электричества остались около 9,5 тыс. жителей Киришского района в Ленобласти
Как отмечает пресс-служба регионального МЧС, информация об отключении в городе Кириши, улица Восточная поступила около 15.10 мск пятницы.
Без света остались около 9,6 тыс. человек.
"Причина уточняется. На месте работает аварийная бригада ОАО "ЛОЭСК" (6 человек, 2 единицы техники) и местный пожарно-спасательный гарнизон Киришского района (2 человека, 1 единица техники)", - говорится в сообщении.
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