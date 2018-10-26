ФСБ пресекла в Московском регионе деятельность ячейки ИГИЛ

26.10.18 17:05

© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ

26 октября. Interfax-Russia.ru - ФСБ России сообщает о задержании на территории Московской области шести членов ячейки международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), которые планировали совершить резонансные теракты в Москве.

"ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий на территории московского региона пресечена противоправная деятельности шести членов организованной, глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации "Исламское государство", - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.

Там отметили, что "задержанными лицами планировалось совершение резонансных терактов в Москве с применением как огнестрельного оружия, так и самодельных взрывных устройств".

По данным спецслужбы, "руководство террористической ячейкой осуществлялось эмиссарами в Сирийской Арабской Республике - выходцами из Центрально-азиатского региона".