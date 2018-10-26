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26.10.18 17:05
ФСБ пресекла в Московском регионе деятельность ячейки ИГИЛ
"ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий на территории московского региона пресечена противоправная деятельности шести членов организованной, глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации "Исламское государство", - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.
Там отметили, что "задержанными лицами планировалось совершение резонансных терактов в Москве с применением как огнестрельного оружия, так и самодельных взрывных устройств".
По данным спецслужбы, "руководство террористической ячейкой осуществлялось эмиссарами в Сирийской Арабской Республике - выходцами из Центрально-азиатского региона".
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