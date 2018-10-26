Путин заявил о необходимости решения проблем цыган

26.10.18 17:39

© РИА Новости. Андрей Варенков

26 октября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин объяснил ситуацию со сносом незаконных цыганских построек в Тульской области недоработкой властей в части предоставления цыганам возможности получить образование и жилье.

"Мы знаем, что происходит в этой среде. Недостаточно этого знать, конечно, нужно с этим работать. Нужно людям давать возможность вести оседлый образ жизни, давать возможность получить вовремя образование, давать возможность получить нормальное жилье", - сказал В.Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям, комментируя ситуацию с цыганами.

"Это, безусловно, наша общая недоработка. Если этого ничего нет, если не создаются соответствующие условия, то мы сталкиваемся с такими проблемами", - добавил он.

В ходе совещания председатель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер рассказала президенту о проблемах, с которыми приходится сталкиваться цыганам. В качестве примера она привела снос цыганских построек в Тульской области.

Президент заметил, что цыгане часто вовлекаются в криминальную деятельность. "Что касается Тулы, то там точно это было. Это не губернатор докладывал, а правоохранительные органы", - сказал В.Путин.

"Дело в том, что мы упустили момент работы с этими людьми, которые, к сожалению, очень часто вовлекаются в криминальную деятельность. Мы с вами это хорошо знаем", - сказал президент.

По его словам, люди просто не хотят проживать в таких районах. "Я не могу сказать, что здесь мы цыган должны во всем обвинять. Это проблема всего общества, проблема эффективности работы правоохранительных органов. Надо было своевременно и грамотно выстраивать эту работу", - добавил он.

Президент заметил, что работа по улучшению ситуации должна быть аккуратной и соблюдать интересы граждан. "В любом случае, мы этим будем заниматься", - сказал В.Путин.

В 2016 году Минприроды и экологии Тульской области добивалось через суд сноса незаконных жилых построек на землях лесного фонда в Ясной поляне. В черте Яснополянского лесничества находилось порядка 60 жилых домов, возведение которых началось еще в 80-е годы прошлого века. По данным тульских СМИ, дома принадлежали цыганам.

Ранее конфликтная ситуация возникала в другом городском округе Тулы, в поселке Плеханова, где сносу подлежало более 100 незаконных построек, принадлежащих цыганам. Было демонтировано порядка 77 строений. Часть домов были разобраны хозяевами добровольно.