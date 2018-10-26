Ходатайство об аресте бывшего первого зампрокурора Башкирии Горбунова рассмотрят в суде

26.10.18 18:01

© РИА Новости. Андрей Старостин

26 октября. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство следствия об аресте бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова, обвиняемого в получении взятки в размере 10 млн рублей.

"В суд поступило ходатайство органов следствия об избрании в отношении Горбунова меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 декабря. Рассмотрение материалов назначено на пятницу", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, О.Горбунову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

Ранее в пятницу официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что О.Горбунова задержали в столичном аэропорту "Шереметьево" при попытке вылететь за рубеж.

В свою очередь в Генпрокуратуре сообщили, что О.Горбунов освобожден от занимаемой должности и уволен 26 октября 2018 года по собственному желанию в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.

С.Петренко между тем отметила, что фигурантом уголовного дела также является замначальника управления прокуратуры республики Артур Шаретдинов.

По данным следствия, в 2017 году О.Горбунов и А.Шаретдинов, действуя группой лиц по предварительному сговору, при посредничестве трех лиц, получили от первого замглавы администрации Уфы взятку в размере 10 млн рублей за отмену постановления о возбуждении уголовного дела о неправомерных действиях местных чиновников при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В дальнейшем незаконное постановление О.Горбунова было отменено заместителем Генерального прокурора РФ.