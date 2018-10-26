Суд в Москве оштрафовал издателя журнала The New Times на 22 млн рублей

26.10.18 18:20

© РИА Новости. Илья Питалев

26 октября. Interfax-Russia.ru - Мировой судебный участок Тверского района оштрафовал на 22,25 млн рублей ООО "Новые медиа", издателя журнала The New Times и одноименного сайта, за несвоевременное предоставление данных в Роскомнадзор, сообщила "Интерфаксу" главный редактор издания Евгения Альбац.

"ООО "Новые времена" - издатель журнала The New Times и сайта newtimes.ru оштрафован на 22 миллиона 250 тысяч рублей по статье КоАП 13.15.1 - за несвоевременное предоставление данных в Роскомнадзор", - сказала Е.Альбац "Интерфаксу" в пятницу.

Она отметила, что это первое применение этой статьи, и судебной практики нет.

По словам Е.Альбац, решение вынесено в день истечения срока давности, хотя до этого мировой суд вернул материалы в прокуратуру.

Согласно решению мирового суда, с которым ознакомился корреспондент "Интерфакса", суд пришел к выводу, что "Новые времена", получив 22,25 млн рублей от НКО "Фонд поддержки свободы прессы", признанного иностранным агентом, не предоставило в Роскомнадзор уведомление о получении средств от иностранных источников за 2,3 и 4 кварталы прошлого года.