Сахалинский облсуд 12 ноября рассмотрит апелляцию на приговор Хорошавина

29.10.18 05:50

© РИА Новости. Максим Богодвид

29 октября. Interfax-Russia.ru - Сахалинский областной суд назначил на 12 ноября предварительное заседание по апелляции адвокатов экс-губернатора Александра Хорошавина и его бывших подчиненных на приговор Южно-Сахалинского городского суда, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в облсуде в понедельник.

"12 ноября состоится предварительное заседание суда апелляционной инстанции", - сказал собеседник агентства.

"Мы требуем отменить обвинительный приговор Южно-Сахалинского городского суда и вынести оправдательный приговор", - напомнила агентству требование защитников по этому делу адвокат экс-губернатора Ольга Артюхова.

Она добавила, что адвокаты "не обольщаются", и в случае, если суд оставит приговор без изменений, обжалуют приговор в суде следующей кассационной инстанции.

О.Артюхова также сообщила, что А.Хорошавин продолжает знакомиться с материалами нового уголовного дела о взяточничестве.