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29.10.18 05:52
Арестован водитель грузовика, под которым обрушился мост в Приморье
"Ленинский суд Владивостока избрал фигуранту уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель суда.
Как сообщалось, следователи СУ СКР по Приморскому краю возбудили в отношении 49-летнего водителя грузовика уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
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