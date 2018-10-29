Арестован водитель грузовика, под которым обрушился мост в Приморье

29.10.18 05:52

© РИА Новости. Алексей Филиппов

29 октября. Interfax-Russia.ru - Водитель большегрузного автомобиля, после проезда которого в пятницу рухнул мост через реку Осиновка в Приморье и погибли два человека, взят под стражу.

"Ленинский суд Владивостока избрал фигуранту уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель суда.

Как сообщалось, следователи СУ СКР по Приморскому краю возбудили в отношении 49-летнего водителя грузовика уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.