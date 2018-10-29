Паромная переправа между Сахалином и материком закрылась из-за циклона

29.10.18 05:54

© РИА Новости. Михаил Мордасов

29 октября. Interfax-Russia.ru - Паромная переправа Холмск-Ванино между Сахалином и материковой частью РФ закрыта с субботы, предварительно, до четверга из-за циклона и шторма в Татарском проливе, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Сахалинском морском пароходстве (СахМП) в понедельник.

"С 27 октября с утра паромная переправа закрыта из-за непогоды. Сегодня в Татарском проливе - северо-восточный ветер 20-25 м/с, ожидается шторм с высотой волн в море до 4,5-5 м. Небольшое затишье, по прогнозу синоптиков, будет в понедельник вечером. Но во вторник с утра начнет задувать северо-западный ветер, в проливе прогнозируется шторм с высотой волн до 5,5 м", - сказал собеседник агентства.

По его словам, переправа, предположительно, возобновит работу в ночь на 1 ноября.