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29.10.18 05:55
Циклон принесет ливни на юг Сахалина
"По информации Сахалинского управления Росгидромета, вечером 29 октября на территории Поронайского, Углегорского, Макаровского, Томаринского, Невельского, Долинского, Анивского, Корсаковского и Холмского районов и города Южно-Сахалинск ожидается сильный, местами очень сильный дождь", - говорится в сообщении.
30 октября на реках юга Сахалина возможен подъём уровней воды на 0,5 - 1,5 метра.
Администрациям этих муниципалитетов направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию, отмечает пресс-служба.
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