Энергетики подключили все населенные пункты Хабаровского края, обесточенные из-за непогоды

29.10.18 11:02

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

29 октября. Interfax-Russia.ru - Энергетики завершили ремонт сетей в двух районах Хабаровского края, где непогода оставила без электричества более 400 жилых домов, сообщает ГУ МЧС по региону в понедельник.

"Ремонтно-восстановительные работы в Тугуро-Чумиканском и Солнечном районах завершены. Электроснабжение осуществляется в штатном режиме", - отмечают спасатели.

Как сообщалось, из-за непогоды с 26 октября без света оставались жители 60 частных домов села Чумикан Тугуро-Чумиканского района. Также, в связи с заменой изоляторов на подстанции Дуки без электроснабжения находились два населенных пункта Солнечного муниципального района - Дуки и Болен. В этих поселках без электричества оказалось около 1600 человек. На всех социально значимых объектах были запущены резервные источники электропитания.