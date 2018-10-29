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29.10.18 11:02
Энергетики подключили все населенные пункты Хабаровского края, обесточенные из-за непогоды
"Ремонтно-восстановительные работы в Тугуро-Чумиканском и Солнечном районах завершены. Электроснабжение осуществляется в штатном режиме", - отмечают спасатели.
Как сообщалось, из-за непогоды с 26 октября без света оставались жители 60 частных домов села Чумикан Тугуро-Чумиканского района. Также, в связи с заменой изоляторов на подстанции Дуки без электроснабжения находились два населенных пункта Солнечного муниципального района - Дуки и Болен. В этих поселках без электричества оказалось около 1600 человек. На всех социально значимых объектах были запущены резервные источники электропитания.
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