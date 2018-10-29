Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП на трассе в Красноярском крае

29.10.18 06:02

© РИА Новости. Андрей Стенин

29 октября. Interfax-Russia.ru - Полицейские работают на месте дорожного происшествия на трассе возле города Минусинск (Красноярский край), в результате которого три человека погибли и четверо пострадали, в их числе дети, сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по региону в понедельник.

"Утром на 460 километре автодороги Р-257 "Енисей" 71-летний водитель за рулем автомобиля "Лада" двигался со стороны города Минусинска в сторону поселка Шушенское, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Хонда", - говорится в сообщении.

В результате аварии три человека погибли, еще четыре пострадали, среди них двое детей 11 и 13 лет. Полиция выясняет причины происшествия.