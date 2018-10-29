В навигацию в Якутию доставили более 1,2 тыс. тонн груза

29.10.18 06:44

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

29 октября. Interfax-Russia.ru - Навигация 2018 года в Якутии завершена, с ее начала доставлено 1 254,8 тонн грузов, сообщает пресс-служба Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии.

"План завоза грузов в навигацию 2018 года составлял 1 млн 179,4 тыс. тонн. С начала навигации доставлено 1 млн 254,8 тыс. тонн жизнеобеспечивающих грузов или 106,4% от плана", - говорится в сообщении.

В Амгинском районе на 100% выполнен план по доставке 30 тыс. тонн угля. На реку Вилюй при плане 97,3 тыс. тонн, доставлено 94,4 тыс. тонн или 97%. На реку Алдан доставлено 112 тыс. тонн - 103% от плана. По реке Лена доставлено 636,9 тыс. тонн при плане 566,9 тыс. тонн или 112,3%.

Плановый объем завоза жизнеобеспечивающих грузов по арктическим рекам составлял 376,3 тыс. тонн, доставлено 381,2 тыс. тонн или 101,3%.

"Из-за низких уровней воды, сложно проходила навигация в арктических реках Яна и Индигирка. В связи со снижением уровней воды по опорному водопосту Юбилейный и снижением глубин на участке Усть-Куйга - Нижнеянск с 13 августа до 11 сентября вводилось ограничение по осадке судов на участке Усть-Куйга - Нижнеянск", - говорится в сообщении