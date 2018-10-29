Горняков шахты "Есаульская" в Кузбассе вывели на поверхность из-за отключения вентилятора

29.10.18 06:46

© РИА Новости. Игорь Маслов

29 октября. Interfax-Russia.ru - Более 130 работников шахты "Есаульская" в Новокузнецком районе вывели на поверхность после выключения главного вентилятора на предприятии, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" осведомленный источник в понедельник.

"Около 4 утра (00:00 мск) произошло отключение главного вентилятора, на поверхность были выведены 135 человек, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Причины отключения устанавливаются.