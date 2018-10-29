Ураганный ветер повалил деревья в Кемерово

29.10.18 07:30

© РИА Новости. Евгений Одиноков

29 октября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники городской службы спасения ликвидируют последствия штормового ветра, повалившего деревья в Кемерово, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе мэрии в понедельник.

"Было получено 10 сигналов об упавших деревьях от жителей города. Трамвай №8 не смог выйти на маршрут из-за лежащего на путях дерева, для развоза граждан был запущен автобус. Сейчас трамваи ходят по расписанию", - сказал собеседник агентства.

Также он отметил, что ветер повредил шесть баннеров, при этом сами конструкции не пострадали.

В свою очередь горожане в социальных сетях публикуют фотографии последствий непогоды. В частности, они сообщают, что в микрорайоне ФПК из-за ветра упала бетонная плита (часть забора, огораживающего стройку) и повредила припаркованный рядом автомобиль. Кроме того, ветер сорвал с нескольких построек крыши, а одно из деревьев упало рядом с Вечным огнем.

Накануне МЧС с помощью СМС-оповещений распространило предупреждение об ухудшении погоды, в том числе об усилении ветра до 20 м/с с порывами до 28 м/с.