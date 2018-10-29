Развожаев не исключает своего выдвижения на пост главы Хакасии

29.10.18 08:21

© РИА Новости. Михаил Климентьев

29 октября. Interfax-Russia.ru - Врио главы Республики Хакасия Михаил Развожаев не исключает участия в новых выборах главы региона, если при голосовании 11 ноября единственный кандидат не наберет необходимого для победы числа голосов, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре правительства региона.

"Во время рабочей поездки в село Шира жители попросили Михаила Владимировича (Развожаева - ИФ) остаться на посту руководить регионом, на что он сообщил, что это невозможно, так как впереди законные выборы. Однако в случае, если кандидат 11 ноября не наберёт установленного числа голосов для победы, то Михаил Владимирович не исключает такой возможности, будет участвовать", - сказали в пресс-центре.

Там пояснили, что вопрос был задан местными жителями, так как они остались довольны работой врио в Ширинском районе.

9 сентября в Хакасии состоялись выборы главы региона. За пост боролись четыре кандидата: действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Виктор Зимин, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин, первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов, директор ООО "Современные технологии" Александр Мяхар от регионального отделения "Партии роста".

В.Коновалов занял первое место, набрав 44,81%. За В.Зимина проголосовали 32,42% избирателей. На третьем месте оказался А.Филягин с 11,23% голосов, на четвертом - А.Мяхар с 6,61%.

Второй тур выборов был назначен на 23 сентября, в нем должны были участвовать В.Коновалов и В.Зимин, однако 21 сентября В.Зимин снял кандидатуру с выборов. В результате второй тур выборов главы Хакасии был назначен на 7 октября. В нем ожидалось участие В.Коновалова и А.Филягина. Однако А.Филягин, занявший третье место в первом туре, также снялся с выборов.