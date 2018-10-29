Граждане России будут отдыхать три дня в связи с празднованием Дня народного единства

29.10.18 08:39

© РИА Новости. Евгений Одиноков

29 октября. Interfax-Russia.ru - В конце наступившей рабочей недели россиян ждут трёхдневные выходные - с субботы, 3 ноября, до понедельника, 5 ноября включительно - в связи с празднованием Дня народного единства, который в этом году приходится на ближайшее воскресенье, напомнили в Роструде.

"После начавшейся предпраздничной рабочей недели у россиян будет три выходных дня подряд. Поскольку 4 ноября, нерабочий праздничный день, в этом году приходится на воскресенье, то выходной день будет и в следующий понедельник, 5 ноября. Таким образом, россияне будут отдыхать в связи с праздником три дня подряд - с 3 по 5 ноября включительно", - сказал "Интерфаксу" заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

После праздничных выходных в РФ будет четырёхдневная рабочая неделя - со вторника, 6 ноября до пятницы, 9 ноября, сказал он.