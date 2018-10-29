|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
29.10.18 08:39
Граждане России будут отдыхать три дня в связи с празднованием Дня народного единства
"После начавшейся предпраздничной рабочей недели у россиян будет три выходных дня подряд. Поскольку 4 ноября, нерабочий праздничный день, в этом году приходится на воскресенье, то выходной день будет и в следующий понедельник, 5 ноября. Таким образом, россияне будут отдыхать в связи с праздником три дня подряд - с 3 по 5 ноября включительно", - сказал "Интерфаксу" заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.
После праздничных выходных в РФ будет четырёхдневная рабочая неделя - со вторника, 6 ноября до пятницы, 9 ноября, сказал он.
|
Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
.
Interfax-Russia.ru – Футболисты Кокорин и Мамаев арестованы по решению суда. Адвокаты дебоширов надеются, что дело закончится примирением сторон.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket