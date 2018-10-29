Пострадавщую от нападения львицы девочку срочно доставят в клинику Краснодара

29.10.18 08:51

© РИА Новости. Максим Богодвид

29 октября. Interfax-Russia.ru - Девочке, пострадавшую от нападения львицы в передвижном цирке на Кубани, окажут необходимую высококвалифицированную медпомощь в клинике Краснодара, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации края.

"За пострадавшим от укуса львицы ребенком из Краснодара выслали реанимобиль с бригадой врачей. Глава региона Вениамин Кондратьев поручил министерству здравоохранения края оказать пострадавшей всю необходимую медицинскую помощь. Ребенка переведут в Детскую краевую клиническую больницу", - сказал сотрудник пресс-службы.

По данным министерства здравоохранения края, после происшествия в цирке-шапито села Успенское девочка была оперативно доставлена в Успенскую ЦРБ. Ребенка сразу прооперировали. Сейчас состояние пациентки стабильное.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в селе Успенском во время представления с дикими животными, проводимого передвижным цирком, львица через ограждение набросилась на ребенка, сидевшего в первом ряду. Девочка получила рваные раны лица и другие повреждения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуги, не отвечающей требованием безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенная для детей до шести лет).