Машина будущего: прототип аэротакси собрали в Москве
  
После ливня: непогода мешает восстановлению инфраструктуры на Кубани
   
Не рассчитал вес: автомост обрушился при проезде груженой фуры в Приморье
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
08.10.18   18:03

06.09.18   18:00

04.09.18   18:42
 
Главные события
29.10.18 09:02

Глава службы капстроительства Крыма помещена под домашний арест по подозрению в злоупотреблении полномочиями

© РИА Новости. Игорь Зарембо
29 октября. Interfax-Russia.ru - Суд в Самаре избрал меру пресечения руководителю службы капитального строительства Крыма Светлане Моравской, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

"Суд поместил Моравскую под домашний арест, прокуратура намерена обжаловать это решение", - сказал представитель ведомства.

Он уточнил, что в отношении С.Моравской возбуждено дело по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), прокуратура намерена настаивать на заключении чиновницы под стражу.

Ранее депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн сообщил в своем аккаунте в Twitter, что уголовное дело в отношении С.Моравской возбуждено 19 октября.

С.Моравская возглавила службу капитального строительства Крыма в 2017 году, до этого она на протяжении нескольких лет работала в Самаре на аналогичной должности - директором управления капитального строительства Самарской области.

По информации А.Хинштейна, С.Моравская в рамках госконтракта по строительству берегоукрепления у села Рождествено Самарской области приняла и оплатила работы компании-подрядчику, при этом подрядчик якобы использовал более дешевые материалы, похитив таким образом 28,2 млн рублей.

Официальный представитель Главного управления МВД РФ по Самарской области, которое возбудило уголовное дело в отношении С.Моравской, заявил агентству "Интерфакс-Поволжье", что ведомство пока не комментирует ситуацию по этому делу.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  29.10.18 14:05
Москва вложит почти 2 трлн рублей в развитие транспортной системы
.
  29.10.18 14:02
Народ проводил гроб с телом Николая Караченцова аплодисментами
.
  29.10.18 13:51
Москва планирует направить до 40 млрд рублей на сохранение памятников культуры в 2019-2021 годах
.
  29.10.18 12:32
Около 20 человек задержаны после стихийной акции в поддержку фигурантов дела "Нового величия" в Москве
.
  29.10.18 12:24
Фестиваль "День народного единства" пройдет в Москве с 3 по 5 ноября
.
  29.10.18 10:44
Москва прощается с Николаем Караченцовым
.
  26.10.18 18:20
Суд в Москве оштрафовал издателя журнала The New Times на 22 млн рублей
.
  26.10.18 18:01
Ходатайство об аресте бывшего первого зампрокурора Башкирии Горбунова рассмотрят в суде
.
  26.10.18 17:05
ФСБ пресекла в Московском регионе деятельность ячейки ИГИЛ
.
  26.10.18 14:44
Умер Николай Караченцов


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket