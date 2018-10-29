Глава службы капстроительства Крыма помещена под домашний арест по подозрению в злоупотреблении полномочиями

29.10.18 09:02

© РИА Новости. Игорь Зарембо

29 октября. Interfax-Russia.ru - Суд в Самаре избрал меру пресечения руководителю службы капитального строительства Крыма Светлане Моравской, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

"Суд поместил Моравскую под домашний арест, прокуратура намерена обжаловать это решение", - сказал представитель ведомства.

Он уточнил, что в отношении С.Моравской возбуждено дело по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), прокуратура намерена настаивать на заключении чиновницы под стражу.

Ранее депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн сообщил в своем аккаунте в Twitter, что уголовное дело в отношении С.Моравской возбуждено 19 октября.

С.Моравская возглавила службу капитального строительства Крыма в 2017 году, до этого она на протяжении нескольких лет работала в Самаре на аналогичной должности - директором управления капитального строительства Самарской области.

По информации А.Хинштейна, С.Моравская в рамках госконтракта по строительству берегоукрепления у села Рождествено Самарской области приняла и оплатила работы компании-подрядчику, при этом подрядчик якобы использовал более дешевые материалы, похитив таким образом 28,2 млн рублей.

Официальный представитель Главного управления МВД РФ по Самарской области, которое возбудило уголовное дело в отношении С.Моравской, заявил агентству "Интерфакс-Поволжье", что ведомство пока не комментирует ситуацию по этому делу.