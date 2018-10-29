800 человек на Кубани полностью или частично лишились имущества в результате паводка

29.10.18 09:41

© РИА Новости. Михаил Мокрушин

29 октября. Interfax-Russia.ru - Паводок в Краснодарском крае нанес ущерб более чем 2,3 домовладений, в которых проживают более 5,3 тыс. человек, из них 342 полностью лишились имущества, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по краю в понедельник.

"По результатам работы оценочных комиссий признано пострадавшими 2365 домовладений, в которых проживает 5379 человек. Оформлены списки на 342 человека для выплат в связи с полной утратой имущества в размере 100 тыс. рублей на общую сумму 34,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

В списки на выплату материальной помощи в 50 тыс. рублей по частичной утрате имущества включены 458 человек.

Кроме этого, отмечает пресс-служба, 1618 человек в зоне ЧС включены в список на получение единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей.

В пунктах временного размещения на территории подтопленных районов в понедельник оставались 109 человек, в том числе 41 ребенок. Работают социальные, медицинские и другие службы, граждане обеспечены горячим питанием, в том числе детским, бутилированной питьевой водой, предметами первой необходимости, а также средствами связи.

Обильные осадки, обрушившиеся 24 - 25 октября на Краснодарский край, подтопили 2365 жилых домов в 29 населенных пунктах Апшеронского, Туапсинского районов и города-курорта Сочи. Повреждено два автомобильных и один железнодорожный мост, а также два участка железнодорожных путей. Без энергоснабжения остались 20 населенных пунктов, в стольких же была нарушена подача воды.

Ранее сообщалось, что в результате паводка погибли шесть человек, 13 были госпитализированы, судьбу ещё двоих остаётся неизвестной.

На территории трёх муниципальных образований введен режим ЧС