Свыше 7 тысяч жителей Тюменской области получат выплаты ко Дню памяти жертв политических репрессий

29.10.18 09:52

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

29 октября. Interfax-Russia.ru - Единовременные выплаты ко Дню памяти жертв политических репрессий получат несколько тысяч жителей Тюменской области, сообщает пресс-служба регионального департамента социального развития.

По данным ведомства, по 500 рублей получат 7,1 тыс. человек - это реабилитированные жители региона и те, кто пострадал от политических репрессий.

Кроме того, 30 октября во всех городах и районах области пройдут мероприятия, приуроченные к этой дате, подчеркивается в пресс-релизе.

Так, в Тюмени у памятного знака во дворе бывшего здания НКВД, где в годы сталинских репрессий проходили массовые расстрелы, состоятся митинг, панихида, возложение цветов и венков, минута молчания.

В Тобольске мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий, 30 октября пройдут в Тюремном замке, сообщается на сайте администрации города.

Днем здесь состоится митинг, в вечером в тюремной церкви пройдет памятный вечер, в котором примут участие солисты академического хора "Полемика".

В период с 1937 по 1938 годы в Тюремном замке было расстреляно 2,5 тыс. человек.