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29.10.18 10:44

Москва прощается с Николаем Караченцовым

© РИА Новости. Виталий Белоусов
29 октября. Interfax-Russia.ru - В театре "Ленком" началось прощание с народным артистом РСФСР Николаем Караченцовым, ушедшим из жизни 26 октября.

Движение транспорта возле театра было перекрыто на время церемонии. Как ранее рассказали "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения, улица Малая Дмитровка от Большого Путинковского переулка до Успенского будет перекрыта до 13:00 мск.

Проститься с Н.Караченцовым пришли его друзья, коллеги, поклонники творчества артиста.

Похоронят Н.Караченцова на Троекуровском кладбище.

Народный артист РСФСР Н.Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве. С отличием окончил Школу-студию МХАТ и пришёл в Московский театр имени Ленинского комсомола. На сцене этого театра он сыграл в таких известных спектаклях, как рок-опера "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Чешское фото", "...sorry", "Шут Балакирев". Популярность актер снискал уже в 1974 году после исполнения роли Тиля Уленшпигеля в спектакле "Тиль", а в 1980-е годы он был уже известен всей стране благодаря главной роли графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось", которая с успехом идет на сцене "Ленкома" с 1981 года.

В кино Н.Караченцов начал сниматься с 1967 года. Известность ему как киноактёру принесла роль в драме "Старший сын", снятой Виталием Мельниковым в 1975 году по пьесе Александра Вампилова. Затем последовали работы в десятках фильмов: "Собака на сене", "Короли и капуста", Батальоны просят огня", "Человек с бульвара капуцинов".

В ночь на 28 февраля 2005 года Караченцов попал в серьезное ДТП на Мичуринском проспекте. Актер получил тяжелую травму головы, около месяца пролежал в коме, ему было сделано несколько операций.

Н.Караченцов с равным успехом снимался в фильмах различных жанров - музыкальных, детских, приключенческих, драматических.

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