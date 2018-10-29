Почти 100 кг шавермы изъял из оборота Роспотребнадзор Петербурга из-за многочисленных нарушений

29.10.18 10:29

© РИА Новости. Руслан Кривобок

29 октября. Interfax-Russia.ru - Роспотребнадзор Петербурга провел проверки в отношении предприятий общественного питания, реализующих шаверму, и выявил многочисленные санитарно-эпидемиологические нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

"Основной характер выявленных нарушений: отсутствие систем водоснабжения, канализации и вентиляции в производственных помещениях, нарушение поточности технологических процессов приготовления блюд, несоответствие набора и площадей помещений ассортименту выпускаемой продукции...", - говорится в сообщении.

Также предприятия не соблюдают условия хранения продукции, у них отсутствуют техническая документация на вырабатываемую продукцию, контроль за качеством и безопасностью продукции. Нарушаются правила сбора и хранения пищевых отходов, не соблюдаются правила личной гигиены, сроков прохождения медицинских осмотров и вакцинации персоналом.

Как отмечает пресс-служба, лабораторные исследования выявили несоответствие 36% проб требованиям по микробиологическим показателям. 96 кг продукции были изъяты из оборота.

"За выявленные грубые нарушения установленных требований материалы в отношении 27 предприятий переданы в судебные органы для решения вопроса об административном приостановлении деятельности. По результатам рассмотрения 22 материалов судом приняты решения о приостановлении деятельности 14 объектов", - отмечает пресс-служба.

В отношении 8 предприятий судом вынесены решения о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 500 тыс. руб.

В Роспотребнадзоре напоминают, что употреблять продукцию общественного питания, в том числе быстрого приготовления (так называемый "фастфуд"), следует в предприятиях, где созданы необходимые условия для ее производства, хранения и реализации.