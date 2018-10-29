Автоавария с пятью погибшими произошла в Татарстане, а не в Удмуртии

29.10.18 10:58

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС

29 октября. Interfax-Russia.ru - По уточнённым данным, дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли пять человек, в том числе трое детей, произошло в Татарстане.

Пресс-служба МВД республики сообщает, что автоавария произошла на 39 км автодороги Псеево-Крынды на территории Агрызского района близ границы с Удмуртией.

"32-летний житель Удмуртии, управляя автомобилем "ВАЗ-211440", не учёл погодные условия (проезжая часть была заснежена), не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "КАМАЗом", которым управлял 47-летний житель Агрызского района", - говорится в пресс-релизе.

В результате автоаварии водитель и четыре пассажира (трое из них дети) автомобиля "ВАЗ" от полученных травм скончались на месте происшествия.

Сотрудниками ГИБДД по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло в Удмуртии. В числе погибших - трое детей: двух, четырех и шести лет.