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29.10.18 10:58
Автоавария с пятью погибшими произошла в Татарстане, а не в Удмуртии
Пресс-служба МВД республики сообщает, что автоавария произошла на 39 км автодороги Псеево-Крынды на территории Агрызского района близ границы с Удмуртией.
"32-летний житель Удмуртии, управляя автомобилем "ВАЗ-211440", не учёл погодные условия (проезжая часть была заснежена), не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "КАМАЗом", которым управлял 47-летний житель Агрызского района", - говорится в пресс-релизе.
В результате автоаварии водитель и четыре пассажира (трое из них дети) автомобиля "ВАЗ" от полученных травм скончались на месте происшествия.
Сотрудниками ГИБДД по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
Ранее сообщалось, что ДТП произошло в Удмуртии. В числе погибших - трое детей: двух, четырех и шести лет.
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