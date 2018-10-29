Аварии в системе электроснабжения из-за сильного ветра произошли в семи районах Красноярского края

29.10.18 11:21

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

29 октября. Interfax-Russia.ru - Резкая смена погоды и сильный порывистый ветер до 27 метров в секунду стали причиной сбоев в работе энергооборудования в нескольких районах Красноярского края, сообщает пресс-служба МРСК Сибири в понедельник.

"В настоящее время нарушено электроснабжение в Боготольском, Большемуртинском, Ирбейском, Канском, Емельяновском, Енисейском, Нижнеингашском районах края", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время энергетики работают над устранением последствий всех аварий, задействовано 20 ремонтных бригад: всего 52 человека и 28 единиц техники, четыре передвижные дизель-генераторные установки общей мощностью 800кВт.