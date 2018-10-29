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29.10.18 11:34

Врио главы Хакасии сможет участвовать в новых выборах в феврале, если 11 ноября они не состоятся

© РИА Новости. Томас Тхайцук
29 октября. Interfax-Russia.ru - Сроки по некоторым избирательным процедурам будут сокращены при назначении новых выборов в Хакасии в случае, если 11 ноября выборы руководителя республики не состоятся, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре республиканского избиркома.

"Пока мы готовимся к проведению выборов 11 ноября. Они могут не состояться только по двум причинам: либо кандидат снимет свою кандидатуру, либо не сможет набрать абсолютного большинства голосов избирателей. В таком случае выборы признают не состоявшимися и назначат новые, в которых сможет принять участие Михаил Развожаев", как и любой другой желающий", - сказали в пресс-центре.

Там отметили, что, если выборы будут признаны не состоявшимися, то новое голосование будут назначены в срок не позднее, чем через три месяца с даты 11 ноября.

"Ориентировочно, новые выборы в таком случае могут быть назначены на февраль. Снова придется проходить весь избирательный процесс, в том числе выдвижение кандидатов. Однако сроки по некоторым процедурам, согласно законодательству, могут быть сокращены. Будет снова процесс выдвижения кандидатов. Выдвигать свои кандидатуры смогут и те кандидаты, которые участвовали в нынешних выборах, даже если и снимали свои кандидатуры впоследствии. Это их право", - подчеркнули в пресс-центре.

9 сентября в Хакасии состоялись выборы главы региона. За пост боролись четыре кандидата: действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Виктор Зимин, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин, первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов, директор ООО "Современные технологии" Александр Мяхар от регионального отделения "Партии роста".

В.Коновалов занял первое место, набрав 44,81%. За В.Зимина проголосовали 32,42% избирателей. На третьем месте оказался А.Филягин с 11,23% голосов, на четвертом - А.Мяхар с 6,61%.

Второй тур выборов был назначен на 23 сентября, в нем должны были участвовать В.Коновалов и В.Зимин, однако 21 сентября В.Зимин вышел из кампании. В результате второй тур выборов главы Хакасии был назначен на 7 октября. В нем ожидалось участие В.Коновалова и А.Филягина. Однако А.Филягин, занявший третье место в первом туре, также снялся с голосования.

После этого второй тур назначили на 21 октября. В нем должны были принять участие кандидат от КПРФ В.Коновалов и кандидат от "Партии Роста" А.Мяхар. Однако А.Мяхар также впоследствии снял свою кандидатуру с выборов, а само повторное голосование было назначено на 11 ноября. Для победы В.Коновалову, который является единственным кандидатом, необходимо набрать более 50% голосов.

3 октября М.Развожаев был назначен врио главы Республики Хакасия. До этого он занимал пост замминистра по делам Северного Кавказа. На минувших выходных он заявил о готовности участвовать в выборах главы региона в случае, если 11 ноября они не состоятся.

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