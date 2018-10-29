Крым запланировал бездефицитный бюджет-2019

29.10.18 11:42

© РИА Новости. Владимир Астапкович

29 октября. Interfax-Russia.ru - Совет министров Крыма в понедельник принял бюджет республики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на заседании.

"Законопроект сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 года, который предполагает учет фактора продления санкционной политики и ответных экономических мер на протяжении всего прогнозного периода", - сказала министр финансов Крыма Ирина Кивико.

Основной финансовый документ региона в 2019 году, как ожидается, будет бездефицитным. Согласно проекту, доходы и расходы бюджета Крыма в следующем году составят по 187 млрд рублей.

"На 2019 год из федерального бюджета планируется поступление дотаций, субсидий и межбюджетных трансфертов в размере 144,1 млрд рублей", - отметила И.Кивико.

В 2020 году доходы бюджета Крыма предполагаются в объеме 182,6 млрд рублей, расходы - 184,4 млрд рублей (дефицит - 1,8 млрд рублей, или 0,98% от расходов).

В 2021 году доходы, как предполагается, составят 110,3 млрд рублей, расходы - 111,6 млрд рублей (дефицит - 1,3 млрд рублей, или 1,17% от расходов).

"Объем безвозмездных поступлений на 2020 год прогнозируется в размере 141 млрд рублей, на 2021 год - 66,2 млрд рублей", - сказала глава Минфина республики.

Ранее сообщалось, что парламент Крыма в декабре 2017 года впервые утвердил трехлетний бюджет региона. В первоначальном документе дефицит на 2018 год равнялся 2,5 млрд рублей, или 1,4% от расходов, затем в бюджет неоднократно вносились правки.