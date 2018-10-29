|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
29.10.18 11:41
Памятник Горькому открыли в итальянском Сорренто
"27 октября в итальянском городе Сорренто состоялась торжественная церемония открытия памятника Максиму Горькому", – говорится в сообщении.
Автор памятника – российский скульптор Александр Рукавишников.
Открытие памятника приурочено к 150-летию писателя, который прожил в Сорренто около 9 лет.
В честь открытия памятника состоялась научная конференция, посвященная М.Горькому, на которой были презентованы факсимиле прежде не публиковавшихся четырех номеров рукописного домашнего журнала "Соррентийская правда". Торжества завершились творческим вечером.
Проект реализован мэрией Сорренто совместно с фондом "Дом национальных литератур", Институтом мировой литературы им. А.М. Горького при поддержке посольства Италии в Москве и проекта "Русские сезоны".
|
Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
.
Interfax-Russia.ru – Футболисты Кокорин и Мамаев арестованы по решению суда. Адвокаты дебоширов надеются, что дело закончится примирением сторон.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket