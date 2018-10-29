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29.10.18 11:41

Памятник Горькому открыли в итальянском Сорренто

Фотография предоставлена пресс-службой фонда "Дом национальных литератур". Фотограф Олег Павлов.
29 октября. Interfax-Russia.ru - Памятник советскому писателю Максиму Горькому открыли в итальянском городе Сорренто, сообщила пресс-служба фонда "Дом национальных литератур".

"27 октября в итальянском городе Сорренто состоялась торжественная церемония открытия памятника Максиму Горькому", – говорится в сообщении.

Автор памятника – российский скульптор Александр Рукавишников.

Открытие памятника приурочено к 150-летию писателя, который прожил в Сорренто около 9 лет.

В честь открытия памятника состоялась научная конференция, посвященная М.Горькому, на которой были презентованы факсимиле прежде не публиковавшихся четырех номеров рукописного домашнего журнала "Соррентийская правда". Торжества завершились творческим вечером.

Проект реализован мэрией Сорренто совместно с фондом "Дом национальных литератур", Институтом мировой литературы им. А.М. Горького при поддержке посольства Италии в Москве и проекта "Русские сезоны".

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