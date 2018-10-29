Три-четыре дня потребуется для восстановления дороги между аулом Наджиго и Сочи

29.10.18 12:09

© РИА Новости. Николай Хижняк

29 октября. Interfax-Russia.ru - Мэр Сочи Анатолий Пахомов проинспектировал проведение восстановительных работ в аулах Наджиго и Аше Лазаревского района курорта, где стихия размыла дороги и повредила дома.

"Аул Наджиго оказался отрезанным от города Сочи из-за разрушения дороги. Всё необходимое, в том числе медикаменты, продукты питания и даже дизель-генератор, были направлены в аул накануне вертолётом", - сообщает пресс-служба администрации Сочи в понедельник.

Пока дорожники возвели временную дорогу, по ней открыто движение для большегрузов.

"Дорога к аулу, которую паводком размыло в трёх местах, восстановят до конца текущей недели", - цитирует пресс-служба мэра Сочи Анатолия Пахомова.

По его словам, по временной дороге сейчас могут ездить ГАЗ-66 и УАЗики, которые обеспечивают аул продуктами питания.

"Стихия смыла и дорогу вдоль реки к посёлку Нижнее Макопсе. Сейчас решаются вопросы по строительству берегоукрепления по реке", - заверил градоначальник.

Кром этого, А.Пахомов посетил поселок Аше в Лазаревском районе Сочи, где непогода разрушила подпорную стену федеральной трассы, вследствие чего вода зашла в дома.

"После улучшения погоды в поселке убирали волонтёры. Большинство из них - сотрудники администрации. Помогали они расчищать не только дороги, но и дворы и дома", - сказал мэр.

По его словам, пострадавшие от стихии сочинцы получат компенсацию. Ситуация осложняется тем, что некоторые жители подтопленных домов не являются их собственниками. В посёлке Аше есть несколько таких жителей. При частичной утрате имущества первой необходимости сумма компенсации составит 50 тысяч на каждого члена семьи, при полной утрате - 100 тысяч.