Фестиваль "День народного единства" пройдет в Москве с 3 по 5 ноября

29.10.18 12:24

© РИА Новости. Евгения Новоженина

29 октября. Interfax-Russia.ru - Фестиваль "День народного единства", посвященный культуре и традициям регионов и народов России, пройдет на центральных площадках Москвы и в округах с 3 по 5 ноября, сообщили "Интерфаксу" в оргкомитете цикла мероприятий "Московские сезоны" в понедельник.

Фестивальные площадки будут работать в эти дни с 12:00 до 19:00 на площади Революции, Манежной и Тверской площадях, на ВДНХ, на Ореховом бульваре и бульваре Дмитрия Донского, а также на улицах Профсоюзная, Городецкая и Новый Арбат.

"На фестивале можно будет приобрести лучшие продукты и сувениры различных регионов России. А на Новом Арбате, где также продолжается книжный фестиваль "Букинист", посетителям представят книги по истории России, а также книги о коренных народах, их обычаях и кухнях", - рассказал собеседник агентства.

На фестивале будет представлен широкий выбор национальных блюд: напитки и блюда, популярные в Бурятии (буузы по-домашнему, боовы - аналог "хвороста", зеленый чай с молоком), татарские гастрономические блюда (кыстыбый, элеш, эчпочмак), кавказские кебабы, жаркое и сельдь по-кубански, башкирский плов, осетинские пироги, саратовский рыбный суп с расстегаем и многое другое.

Также гостям предложат освоить разнообразные ремесла: на площади Революции можно будет научиться плести кружево, изучить технологии ручного ткачества, освоить основы городецкой и хохломской росписи, на Тверской площади - принять участие в мастер-классах по вышивке и созданию этнических украшений, поучиться играть на народных музыкальных инструментах.