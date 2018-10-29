Потепление ожидается на предстоящей неделе в Петербурге и Ленобласти

29.10.18 12:54

© РИА Новости. Владимир Астапкович

29 октября. Interfax-Russia.ru - В Санкт-Петербурге и Ленинградской области на предстоящей неделе ожидается значительное потепление в связи с приходом теплого воздуха с запада, сообщили "Интерфаксу" в городском Гидрометцентре в понедельник.

В начале недели погоду продолжит определять антициклон, который усиливается и начинает смещаться с территории Карелии на юго-восток. В первой половине недели в Ленинградской области без осадков, ветер слабый восточного, юго-восточного направления. Температура воздуха ночью минус 2-7 градусов, в восточных районах до минус 10-13 градусов, днем от минус 1 до плюс 4 градусов.

В середине недели атмосферный фронт принесет с запада дождь. Усилится юго-восточный, южный ветер до 6-11 м/с. Температура воздуха днем повысится плюс 1-6 градусов.

Во второй половине недели ожидается дальнейшее потепление от нуля до плюс 5 градусов ночью и до плюс 4-9 градусов днем. В пятницу через районы Ленобласти пройдет очередной атмосферный фронт с дождями. Ветер повернет к южному, юго-западному направлению 4-9 м/с.

В Петербурге в начале недели без осадков, в середине и конце недели дожди. Температура воздуха предстоящей ночью минус 2-4 градуса, в среду около нуля, во вторник 1-3 градуса тепла. С середины недели потеплеет: ночью до плюс 4-6 градусов, днем до плюс 7-9 градусов.

На дорогах в первой половине недели гололедица. Во второй половине недели снежный покров сойдет. Атмосферное давление большую часть недели будет повышенным, и только к выходным приблизится к норме.