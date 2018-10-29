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29.10.18 13:01
Региональный центр для поддержки одаренных детей появится в Тюмени
Распоряжение о выделении из регионального бюджета субсидии Тюменскому госуниверситету на создание учреждения подписал губернатор Александр Моор.
"Развивать свои способности в региональном центре "Новое поколение" будут талантливые ребята, которые своей учебой, своей мотивацией к получению знаний, заслужили возможность более глубокого саморазвития", - приведены в пресс-релизе слова А.Моора.
В Тюменской области ежегодно растет количество школьников, ставших победителями и призерами заключительных этапов всероссийской олимпиады. "Так, если в 2015 году таких детей было 10, в 2016 - 13, то в 2018 году их количество выросло до 20", - говорится в сообщении.
Кроме того, тюменские школьники стали лидерами всероссийской олимпиады по робототехнике и вошли в пятерку сильнейших на всемирной робототехнической олимпиаде.
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