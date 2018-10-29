Перебои электроснабжения фиксируются в Мурманске

29.10.18 12:52

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

29 октября. Interfax-Russia.ru - В Мурманске в понедельник наблюдаются сбои в электроснабжении, которые по предварительным данным, вызваны выпавшим снегом, сообщили "Интерфаксу" в филиале "Колэнерго" компании "МРСК Северо-Запада".

Отключение затронуло несколько районов Мурманска, включая центр города и здание на проспекте Ленина, дом 75, где расположено правительство Мурманской области и администрация Мурманска.

В настоящее время бригады сетевой компании ведут ремонтно-восстановительные работы на линиях электропередачи 150 кВ.

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора уточнил "Интерфаксу", что в связи с отключениями в субботу был созван региональный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения, следующее заседание, поскольку отключения продолжаются, запланировано на вторник.

"Что касается причин, сейчас мы их разбираем. Первичная причина, я могу сказать, - это налипание снега и провис проводов на сетях "Колэнерго", а также некорректная работа автоматики на трансформаторных подстанциях ряда электросетевых организаций", - сказал Е.Никора.

Он отметил, что сбой в электроснабжении здания регионального правительства был кратковременным. "Свет в кабинетах, конечно, есть, у нас есть аварийный дизельный генератор, он был запущен", - сказал замгубернатора.

Аварийные отключения электроснабжения начались в пятницу вечером. Без света временно оставались жилые дома в Ленинском, Октябрьском и Первомайском округах Мурманска, Росляково, ЗАТО г.Североморск. Точное количество потребителей, оставшихся без электроснабжения, не сообщается.