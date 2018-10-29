Глава Северной Осетии предлагает рассмотреть вопрос перепрофилирования горевшего завода "Электроцинк"

29.10.18 13:23

© РИА Новости. Александр Астафьев

29 октября. Interfax-Russia.ru - Одним из вариантов дальнейшей судьбы завода "Электроцинк" во Владикавказе может быть его перепрофилирование, сообщает пресс-служба правительства Северной Осетии со ссылкой на главу республики Вячеслава Битарова.

"Вопрос о дальнейшей деятельности завода мы будем рассматривать в комплексе и системно. Я лично веду работу с руководством завода. Одним из решений вопроса "Электроцинка" я вижу перепрофилирование производства. В таком случае какая-то часть рабочих была бы трудоустроена", - приводятся в сообщении слова В.Битарова.

В ближайшее время В.Битаров намерен встретиться с сотрудниками завода и обсудить с ними возможные варианты дальнейшей деятельности предприятия.

"Ко мне обратилась многодетная семья, глава которой лишился работы. По крайней мере, они не знают свою дальнейшую судьбу. И таких семей немало. Мы встретимся с сотрудниками и руководством предприятия. Нужно понять, как они видят решение этой проблемы", - сказал В.Битаров.

Ранее сообщалось, что профсоюз владикавказского "Электроцинка" намерен обратиться к федеральным властям, чтобы не допустить закрытия предприятия. В частности, как заявил председатель первичной профсоюзной организации ОАО "Электроцинк" Юрий Халин в видеообращении, завод должен работать, "чтобы сотрудники не остались без средств к существованию".

Профсоюз сообщает, что на предприятии работает почти 1,8 тыс. сотрудников, а в случае закрытия завода, согласно официальным данным региональных властей, трудоустроиться смогут лишь около 400 человек.

Как сообщалось, на заводе "Электроцинк" во Владикавказе 21 октября произошел пожар площадью до 4,5 тыс. кв. м. Во время тушения погиб пожарный, еще двое пострадали. Завод приостановил производство, он намерен возобновить работу после оценки ущерба от пожара.

Депутаты парламента Северной Осетии единогласно приняли обращение с требованием закрыть завод "Электроцинк". В качестве адресатов значатся представители федеральных властей, руководство предприятия, а также различные министерства и ведомства страны.

ОАО "Электроцинк" входит в состав УГМК. Производственная мощность завода по выпуску товарного цинка составляет 110 тыс. тонн в год.