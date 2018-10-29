Авиакомпании в зимнем расписании ввели рейсы из Нового Уренгоя в Омск и Челябинск

29.10.18 13:34

© РИА Новости. Олег Золото

29 октября. Interfax-Russia.ru - Аэропорт Нового Уренгоя (входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова") перешел на зимнее расписание, ввел новые рейсы в Омск и Челябинск, сообщает пресс-служба аэропорта.

Так, в Омск дважды в неделю, по понедельникам и пятницам, будет летать авиакомпания "Ямал", в Челябинск раз в неделю, по понедельникам - авиакомпания "ИрАэро", которая является новым для новоуренгойского аэропорта перевозчиком.

Всего в зимнем расписании полеты на регулярной основе по 11 направлениям будут выполнять семь авиакомпаний.

Еще шесть перевозчиков обеспечат перевозку пассажиров вахтовым методом по 12 направлениям.

Как сообщалось, в сентябре ООО "Уренгойаэроинвест" (входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова" Виктора Вексельберга) приступило к операционному управлению аэропортом Нового Уренгоя.

Параллельно с операционным управлением аэропортом холдинг "Аэропорты регионов" ведет разработку проектной документации для строительства нового пассажирского терминала и реконструкции аэродрома.

Предполагается, что "Уренгойаэроинвест" вложит в реконструкцию 7,223 млрд рублей.

Аэропорт Нового Уренгоя построен в 1980 году, является крупнейшим авиатранспортным узлом Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), обслуживает более 50% всех авиаперевозок округа. 100% акций аэропорта принадлежит департаменту имущественных отношений ЯНАО.

51% "Уренгойаэроинвеста" принадлежит бывшему гендиректору АО "УК "Аэропорты регионов" Евгению Тарасову, 49% - ПАО "Аэропорт "Кольцово".