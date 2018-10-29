Директор цирка на Кубани, где львица покалечила девочку, задержан

29.10.18 13:45

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

29 октября. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы задержали организатора цирка-шапито в Краснодарском крае, на представлении которого хищник набросился на ребенка, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону в понедельник.

"В рамках расследования уголовного дела об оказании опасной для жизни и здоровья услуги задержан 51-летний директор передвижного цирка", - говорится в сообщении.

Изъяты все имеющиеся документы, которые изучаются на предмет соблюдения организатором представления требований безопасности и наличия у него необходимых разрешений для данного вида деятельности, отмечает пресс-служба

Накануне вечером в селе Успенском во время представления с дикими животными, проводимого передвижным цирком, львица через ограждение набросилась на девочку, сидевшую в первом ряду.

Ребенок с рваными ранами лица и другими повреждениями был доставлен в реанимацию районной больницы. Позднее пострадавшую перевели в клинику Краснодара, где ей оказывается необходимая помощь.