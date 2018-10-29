Народ проводил гроб с телом Николая Караченцова аплодисментами

29.10.18 14:02

© РИА Новости. Виталий Белоусов

29 октября. Interfax-Russia.ru - В театре "Ленком" завершилась церемония прощания с народным артистом РСФСР Николаем Караченцовым, ушедшим из жизни 26 октября.

Проститься артистом пришли его друзья, коллеги, поклонники творчества. Среди них - худрук "Ленкома" Марк Захаров, худрук театра "Сатиры" Александр Ширвиндт, глава Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, актеры Дмитрий Певцов, Инна Чурикова, Вениамин Смехов, певица Алла Пугачева. На церемонию прощания пришел министр культуры РФ Владимир Мединский.

Похороны Н.Караченцова состоятся на Троекуровском кладбище. Вечером в Ленкоме дадут "Юнону и Авось" - спектакль, в котором на протяжении десятилетий Н.Караченцов играл одну из своих лучших ролей.

Народный артист РСФСР Н.Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве. С отличием окончил Школу-студию МХАТ и пришёл в Московский театр имени Ленинского комсомола. На сцене этого театра он сыграл в таких известных спектаклях, как рок-опера "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Чешское фото", "...sorry", "Шут Балакирев". Популярность актер снискал уже в 1974 году после исполнения роли Тиля Уленшпигеля в спектакле "Тиль", а в 1980-е годы он был уже известен всей стране благодаря главной роли графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось", которая с успехом идет на сцене "Ленкома" с 1981 года.

В кино Н.Караченцов начал сниматься с 1967 года. Известность ему как киноактёру принесла роль в драме "Старший сын", снятой Виталием Мельниковым в 1975 году по пьесе Александра Вампилова. Затем последовали работы в десятках фильмов: "Собака на сене", "Короли и капуста", Батальоны просят огня", "Человек с бульвара капуцинов".