Москва планирует направить до 40 млрд рублей на сохранение памятников культуры в 2019-2021 годах

29.10.18 13:51

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

29 октября. Interfax-Russia.ru - Бюджет Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусматривает почти 40 млрд рублей на сохранение объектов культурного наследия.

"Предусмотрены ассигнования на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия. В рамках госпрограммы "Культура Москвы" на эти цели предусмотрено 19,5 млрд рублей на три года, в том числе в 2019 году - 6,2 млрд рублей . За счет указанных расходов будут проведены работы более чем на 550 объектах, из которых 182 объекта - это недвижимость и монументы", - сообщила глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова в понедельник на совестном заседании комиссий Мосгордумы.

При этом она подчеркнула, что на сохранение объектов культуры предусмотрены средства и в ряде других госпрограмм.

"Но я также замечу, что работы по сохранению объектов культурного наследия у нас проводятся не только в рамках программы "Культура", но и в рамках других государственных программ. Это еще порядка 19,2 млрд рублей", - сказала глава департамента финансов.

Е.Зяббарова сообщила, что в целом за счет всех источников, предусмотренных доходной частью бюджета, будет отреставрировано более 640 объектов культурного наследия.