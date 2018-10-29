Новые случаи АЧС выявили в Краснодарском и Ставропольском краях

29.10.18 14:16

© РИА Новости. Александр Кондратюк

29 октября. Interfax-Russia.ru - Россельхознадзор выявил очередные случаи африканской чумы свиней (АЧС) в Краснодарском и Ставропольском краях.

Как сообщает служба, в Краснодарском крае геном вируса был обнаружен при исследовании проб патологического материала от трупов свиней в ОАО "Павловский мясокомбинат". В настоящее время на инфицированном объекте работают специалисты государственной ветеринарной службы Краснодарского края под контролем экспертов управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Адыгее.

В Ставропольском крае региональное управление Россельхознадзора получило информацию о массовом падеже свиней и после обследования несанкционированной свалки, расположенной на въезде в село Журавское Новоселицкого района, обнаружило 13 трупов животных. Во всех пробах был выявлен геном АЧС.

В месте регистрации заболевания проводятся все необходимые мероприятия, предотвращающие его распространение.