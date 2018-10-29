Москва вложит почти 2 трлн рублей в развитие транспортной системы

29.10.18 14:05

© РИА Новости. Илья Питалев

29 октября. Interfax-Russia.ru - Почти 2 трлн рублей заложено на развитие транспортной системы Москвы в проекте городского бюджета на 2019-2021 годы.

"Более 23% расходной части бюджета направляется на реализацию государственной программы "Развитие транспортной системы". В трехлетний период это 1 трлн 805 млрд рублей, из них на 2019 год приходится 608 млрд. За счет этих средств продолжится выполнение работ по решению транспортных проблем в столичном мегаполисе", - сказала глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова в понедельник на совместном заседании комиссий Мосгордумы.

По ее словам, в частности, более 1 трлн рублей до 2021 года планируется направить на создание дорожно-транспортной инфраструктуры в рамках реализации Адресной инвестиционной программы.

Так, 500 млн рублей заложено на строительство метрополитена в проекте бюджета Москвы на 2019-2021 годы.

"На строительство метрополитена в трехлетке предусматривается 581 млрд рублей. За счёт указанных ассигнований будет продолжено строительство новых участков и станций метрополитена, а также реализация уникального проекта по созданию Большой кольцевой линии (Третий пересадочный контур)", - сказала глава департамента финансов Москвы.

По ее словам, в итоге москвичи получат возможность пересадки на все радиальные линии метро, на МЦК, на пригородные электрички и на наземный общественный транспорт.

Е.Зяббарова также сообщила, что 16,5 млрд рублей ежегодно запланировано на ремонт действующей инфраструктуры. "Помимо строительства новых станций обновляется и действующая инфраструктура метро. Проводятся работы по замене эскалаторных комплексов. Развёрнута масштабная программа по ремонту вестибюлей и переходов", - отметила она.