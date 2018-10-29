Аэрофлот ввел еще один ежедневный рейс Москва-Белгород

29.10.18 14:45

© РИА Новости. Александр Кряжев

29 октября. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Аэрофлот" ввела третий ежедневный рейс на направлении Москва-Белгород, сообщила пресс-служба белгородского аэропорта.

"Полеты будут выполняться на авиалайнерах российского производства Sukhoi SuperJet-100 (87 кресел) по следующему расписанию: вылет из Москвы в 16:30, прилет в Белгород в 18:05. Обратно авиалайнер отправляется в 18:55, прилетает в Москву в 20:20", - говорится в сообщении.

Первый рейс по новому расписанию состоялся 28 октября.

"Новым рейсом из Москвы прилетело 77 человек, в их числе 3 бизнес-пассажира. Из Белгорода в столицу отправилось 69 человек, включая двух пассажиров бизнес-класса", - сообщается в пресс-релизе.

Согласно данным сайта белгородского аэропорта, до настоящего времени "Аэрофлот" выполнял два рейса Москва-Белгород: первый - вылет из Москвы в 00:10, прилет в Белгород в 01:45, обратный рейс из Белгорода в 02:55, прилет в Москву в 04:20; второй рейс - вылет из Москвы в 10:10, прилет в Белгород в 11:45, обратный рейс из Белгорода в 12:35, прилет в Москву в 13:55.

Кроме того, полеты по маршруту Москва-Белгород осуществляют авиакомпании "ЮТэйр"/"РусЛайн".