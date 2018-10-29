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29.10.18 15:21

Уголовное дело возбуждено в Казани по факту загрязнения сточными водами более 15 тыс. кв. метров почвы

© РИА Новости. Андрей Старостин
29 октября. Interfax-Russia.ru - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту загрязнения почвы сточными водами на площади более 15 тыс. кв. метров в Казани, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану в понедельник.

По данным следствия, в августе 2018 года на улице Магистральной был обнаружен водоем из отходов площадью более 15 тыс. кв. м. При этом по периметру водоема засохло более 100 деревьев.

"Анализ показал, что загрязненная почва имеет острую токсичность, полностью уничтожен плодородный слой. Установлены значительные превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ: по нефтепродуктам более чем в 6 раз, хлоридам более чем в 90 раз. Размер причиненного ущерба составил более 80 млн рублей", - говорится в сообщении.

"Дело возбуждено по ч.2 ст.247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Устанавливается владелец трубы, порыв которой привел к загрязнению почвы", - отмечается в пресс-релизе.

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