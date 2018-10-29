Хабаровский губернатор Фургал заявил о выстроенных отношениях с федеральным центром

29.10.18 15:39

© РИА Новости. Григорий Сысоев

29 октября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, победивший во втором туре выборов 23 сентября, выдвинувшись от ЛДПР, считает, что у него сложились конструктивные отношения с федеральным центром.

"Если мы имеем ввиду федеральный центр - администрацию президента, то никаких проблем, ни о каких палках в колеса речи нет. Если имеем ввиду профильные министерства правительства Российской Федерации - все отлично, постоянный контакт и определенные договоренности", - сказал С. Фургал в эфире местного телеканала "Губерния" в понедельник.

Так он прокомментировал появившуюся после выборов информацию о том, что финансирование федеральных программ на территории региона в связи с избранием главой края представителя от партии ЛДПР будет сокращено.

По словам С. Фургала, в 2018 г. Хабаровскому краю по федеральным программам выделено 17,1 млрд рублей, на 2019 г. планируется 18,4 млрд рублей.

С. Фургал на выборах губернатора Хабаровского края был выдвинут от партии ЛДПР и одержал победу во втором туре, набрав почти 70%. В поддержку тогдашнего главы региона "единоросса" Вячеслав Шпорта высказались около 28%.