Первый в мире турнир по детскому шахбоксу прошел в ХМАО

29.10.18 15:55

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

29 октября. Interfax-Russia.ru - Впервые в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа состоялся муниципальный детский турнир по шахбоксу, сообщает пресс-служба администрации района в понедельник.

"Мы поддержали инициативу сотрудников Центра "Созвездие" и организовали турнир по шахбоксу для детей. Бои по этому виду спорта официально проводятся с 2003 года, но только для взрослых спортсменов. На данный момент, Советский район стал первым муниципалитетом не только в России, но и в мире, где проводится детский турнир по шахбоксу", - приводит пресс-служба слова директора Центра материально-технического и методического обеспечения Энджи Бикташевой.

Как отмечается, турнир посвящен 50-летнему юбилею района.

В турнире приняло участие восемь ребят в возрасте от 10 до 18 лет. Шахбоксерам предстояло выдержать восемь раундов, по итогам которых определились 4 победителя. Организаторами мероприятия выступили спортивная школа Олимпийского резерва Советского района, Центр дополнительного образования "Созвездие", а также Центр материально-технического и методического обеспечения Советского района. Турнир состоялся при поддержке Федерации шахмат ХМАО-Югры, подарившей электронную шахматную доску, благодаря чему зрители могли следить за ходом шахматных партий боксеров на экране.

Следующие соревнования по детскому шахбоксу в Советском районе планируется организовать в мае 2019 года на межмуниципальном уровне. Турнир будет посвящен Великой Победе, говорится в пресс-релизе.