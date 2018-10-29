Канатная дорога нового поколения будет построена на курорте "Розе Хутор" к 2020 году

29.10.18 16:57

© РИА Новости. Нина Зотина

29 октября. Interfax-Russia.ru - Первая в России канатная дорога системы D-Line будет построена в Сочи на курорте "Роза Хутор" к зимнему сезону 2019-2020 года, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе австрийской компании Doppelmayr.

"Австрийская компания Doppelmayr планирует построить и ввести в эксплуатацию канатную дорогу нового поколения D-Line в Сочи на курорте "Роза Хутор" к зимнему сезону 2019-2020 года. Это будет первый подъемник такого типа в России", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, канатка будет построена на Южном склоне хребта Аибга и протянется до отметки 2,2 тыс. метров над уровнем моря. Перепад высот составит 600 метров. Протяженность канатной дороги 2 тыс. метров, она пройдет параллельно действующему кресельному подъемнику "Эдельвейс". "Новая канатная дорога станет на курорте 30-й по счету. Ее пропускная способность составит 2,4 тыс. человек в час", - отметили в компании.

По словам представителей Doppelmayr Russia, строить канатную дорогу будет около 100 специалистов, большинство из которых россияне, прошедшие обучение в австрийском офисе компании.

"Новый модельный ряд D-Line максимально приспособлен как для городских, так и для горно-туристических проектов. В нем усовершенствованы кресла, роликовые балансиры, отцепляемые зажимы, дизайн, а также функционал в целом. Канатные дороги системы D-Line просты в обслуживании и управлении. В России мы планируем установить несколько подъемников такого типа", - пояснил директор филиала компании в России Максим Синельников.

По словам заместителя генерального директора курорта "Роза Хутор" Сергея Чернова, это не первое сотрудничество с австрийской компанией, так как большинство подъемников курорта произведены Doppelmayr. "Наша главная задача - обеспечить туристам максимальную безопасность и комфорт. Появление еще одной "транспортной артерии" на Южном склоне позволит избежать очередей в период пиковой загрузки и сделает отдых наших гостей еще более удобным", - отметил он.

В строительство новой канатной дороги будет инвестировано более 1 млрд рублей.

Канатные дороги такого типа сейчас также строятся компанией Doppelmayr в Китае для Зимней Олимпиады 2020 года.