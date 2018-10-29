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29.10.18 17:44
ФАС посчитала необоснованными 20 тарифов РЭК Свердловской области на коммунальные услуги
Специалисты ФАС установили, что тарифный орган не отразил в документах за 2016-2018 годы анализ экономической обоснованности принятых расходов по всем статьям затрат при установлении тарифов в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Также в ходе проверки были выявлены экономически необоснованные расходы.
Антимонопольная служба отменила 20 тарифных решений РЭК Свердловской области и выдала предписания об установлении тарифов в соответствии с действующим законодательством.
По словам замначальника управления регионального тарифного регулирования ФАС России Евгения Киселева, которые приводятся в сообщении, после того, как антимонопольное ведомство отменяет необоснованные решения РЭКов, "происходит снижение тарифов для конечных потребителей, в том числе населения".
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