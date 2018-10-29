ФАС посчитала необоснованными 20 тарифов РЭК Свердловской области на коммунальные услуги

29.10.18 17:44

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

29 октября. Interfax-Russia.ru - Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) уличила Региональную энергетическую комиссию (РЭК) Свердловской области в нарушении правил расчета тарифов на коммунальные услуги, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты ФАС установили, что тарифный орган не отразил в документах за 2016-2018 годы анализ экономической обоснованности принятых расходов по всем статьям затрат при установлении тарифов в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Также в ходе проверки были выявлены экономически необоснованные расходы.

Антимонопольная служба отменила 20 тарифных решений РЭК Свердловской области и выдала предписания об установлении тарифов в соответствии с действующим законодательством.

По словам замначальника управления регионального тарифного регулирования ФАС России Евгения Киселева, которые приводятся в сообщении, после того, как антимонопольное ведомство отменяет необоснованные решения РЭКов, "происходит снижение тарифов для конечных потребителей, в том числе населения".