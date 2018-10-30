Жители Камчатки украли более 40 млн рублей из неисправных банкоматов

30.10.18 06:03

© РИА Новости. Геннадий Мельник

30 октября. Interfax-Russia.ru - В суд направлены 16 уголовных дел в отношении жителей Петропавловска-Камчатского, обвиняемых в серии хищений денег из банкоматов, в которые в начале года закралась программная ошибка, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" во вторник пресс-секретарь прокуратуры Камчатского края Лариса Шунина.

"Все они обвиняются по ст. 158 УК РФ (Кража). Доказанная сумма ущерба, причиненного этими людьми банку, превышает 43 млн рублей", - сказала Л.Шунина.

Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Украденные деньги обвиняемым придется вернуть.

Пресс-секретарь отметила, что все кражи были совершены в феврале этого года, когда в нескольких банкоматах, расположенных в краевом центре, произошел сбой программного обеспечения. Один из обвиняемых догадался о схеме, по которой можно снять "лишние" деньги с банковской карты. Своим знанием он поделился со знакомыми, а те - со своими.

По словам Л.Шуниной, накануне прокуратура направила в суд уголовное дело 16-го фигуранта этой истории - 22-летнего жителя краевого центра, который успел снять 300 тыс. рублей, воспользовавшись ситуацией. Для краж он использовал банковские карты различных платежных систем, как собственную, так и своих знакомых.