Не рассчитал вес: автомост обрушился при проезде груженой фуры в Приморье
  
Машина будущего: прототип аэротакси собрали в Москве
   
Зашли в тупик: рыбаков с задержанного Украиной российского сейнера "Норд" пока не удается вернуть
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
08.10.18   18:03

06.09.18   18:00

04.09.18   18:42
 
Главные события
30.10.18 06:06

Семь тысяч жителей Хабаровского края остались без света из-за циклона

© РИА Новости. Игорь Зарембо
30 октября. Interfax-Russia.ru - В районе имени Лазо Хабаровского края в результате энергоаварии обесточенными оказались около двух тысяч жилых домов в пяти населенных пунктах, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону во вторник.

"30 октября в 07: 50 местного времени (00:50 МСК) в Центр управления кризисными ситуациями поступило информация, что из-за непогоды произошло нарушение электроснабжения на линии электропередачи Сидима - Обор. В результате под ограничение попали шесть населенных пунктов: Обор, Дурмин, Сидима, Мухен, Золотой, Сукпай района имени Лазо Хабаровского края", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, оперативно было проведено переподключение и восстановлено электроснабжение в поселке Обор.

В настоящее время без электроснабжения остаются пять населённых пунктов, всего 1736 жилых домов, в которых проживает более семи тысяч человек. На социально значимых объектах имеются резервные источники питания.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  30.10.18 11:33
Незаконную парковку ликвидируют на набережной Москвы-реки
.
  30.10.18 10:59
В Москве в день памяти жертв политических репрессий проходит акция "Колокол памяти"
.
  30.10.18 10:33
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
.
  29.10.18 14:49
Первые маршруты МЦД начнут курсировать в Москве к началу 2020 года
.
  29.10.18 14:05
Москва вложит почти 2 трлн рублей в развитие транспортной системы
.
  29.10.18 14:02
Народ проводил гроб с телом Николая Караченцова аплодисментами
.
  29.10.18 13:51
Москва планирует направить до 40 млрд рублей на сохранение памятников культуры в 2019-2021 годах
.
  29.10.18 12:32
Около 20 человек задержаны после стихийной акции в поддержку фигурантов дела "Нового величия" в Москве
.
  29.10.18 12:24
Фестиваль "День народного единства" пройдет в Москве с 3 по 5 ноября
.
  29.10.18 10:44
Москва прощается с Николаем Караченцовым
.
  26.10.18 18:20
Суд в Москве оштрафовал издателя журнала The New Times на 22 млн рублей
.
  26.10.18 18:01
Ходатайство об аресте бывшего первого зампрокурора Башкирии Горбунова рассмотрят в суде
.
  26.10.18 17:05
ФСБ пресекла в Московском регионе деятельность ячейки ИГИЛ
.
  26.10.18 14:44
Умер Николай Караченцов
.
  26.10.18 13:01
Прощание с Николаем Караченцовым пройдет 29 октября в "Ленкоме"
.
  26.10.18 11:04
Московский зоопарк переходит на зимний режим работы с 1 ноября
.
  26.10.18 10:02
Умер народный артист РСФСР Николай Караченцов


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket