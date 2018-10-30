Семь тысяч жителей Хабаровского края остались без света из-за циклона

30.10.18 06:06

© РИА Новости. Игорь Зарембо

30 октября. Interfax-Russia.ru - В районе имени Лазо Хабаровского края в результате энергоаварии обесточенными оказались около двух тысяч жилых домов в пяти населенных пунктах, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону во вторник.

"30 октября в 07: 50 местного времени (00:50 МСК) в Центр управления кризисными ситуациями поступило информация, что из-за непогоды произошло нарушение электроснабжения на линии электропередачи Сидима - Обор. В результате под ограничение попали шесть населенных пунктов: Обор, Дурмин, Сидима, Мухен, Золотой, Сукпай района имени Лазо Хабаровского края", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, оперативно было проведено переподключение и восстановлено электроснабжение в поселке Обор.

В настоящее время без электроснабжения остаются пять населённых пунктов, всего 1736 жилых домов, в которых проживает более семи тысяч человек. На социально значимых объектах имеются резервные источники питания.